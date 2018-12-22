Облик спутника для съёмки Земли создали в Петербурге

Санкт-Петербургское конструкторское бюро «Арсенал» закончило работу над научным исследованием по определению облика спутника на основе транспортно-энергетического модуля (ТЭМ). Соответствующий заказ поступил от Роскосмоса.
Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, космические аппараты на основе ТЭМ можно будет использовать для дистанционного зондирования Земли, радиоэлектронного воздействия и направленной передачи энергии лазерным излучением.
Кроме того, спутник будет способен обеспечивать связь, межорбитальную транспортировку грузов, вещание и ретрансляции.
Контракт между «Арсеналом» и госкорпорацией был заключён осенью прошлого года.
Как писал News.ru, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что ракета-носитель «Протон-М» вывела на орбиту российский военный спутник. По его словам, космический аппарат был взят Министерством обороны на управление.