Объявлены лауреаты госпремии в области науки и техники

https://news.ru/storage/news/172684849d22822f0bd85fba43cfa7a3/ef75b849-f9a7-4c5e-b179-f714fbb75503_850.jpg АГН «Москва»

Правительство назвало имена тех, кто удостоился государственной премии в области науки и техники. Лауреатом в этом году стал 141 человек из 19 регионов.

Вознаграждения по 2 млн рублей каждое получат 12 академиков, три члена-корреспондента РАН, 68 докторов наук, 37 кандидатов. География победителей обширна: это Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Чувашия, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Тульская, Самарская и другие области, сообщается на сайте правительства.

Награды присуждены в области медицины, энергетики, экологии, материаловедения, строительства, биотехнологий, сельского хозяйства и других. Госпремия в области науки и техники учреждена в 2014 году и с тех пор является ежегодной.

Ранее News.ru писал, что церемония награждения победителей Национальной молодёжной кинопремии прошла в центре Artplay. Лучшие молодые режиссёры приехали в Москву из разных регионов страны.