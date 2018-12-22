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Объявлены лауреаты госпремии в области науки и техники

АГН «Москва»

наука [ версия для печати ]

Правительство назвало имена тех, кто удостоился государственной премии в области науки и техники. Лауреатом в этом году стал 141 человек из 19 регионов.

Вознаграждения по 2 млн рублей каждое получат 12 академиков, три члена-корреспондента РАН, 68 докторов наук, 37 кандидатов. География победителей обширна: это Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Чувашия, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Тульская, Самарская и другие области, сообщается на сайте правительства.

Награды присуждены в области медицины, энергетики, экологии, материаловедения, строительства, биотехнологий, сельского хозяйства и других. Госпремия в области науки и техники учреждена в 2014 году и с тех пор является ежегодной.

Ранее News.ru писал, что церемония награждения победителей Национальной молодёжной кинопремии прошла в центре Artplay. Лучшие молодые режиссёры приехали в Москву из разных регионов страны.


#наука #премии
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