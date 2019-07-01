https://static.news.ru/photo/d690479a-9c20-11e9-bfcf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: scully/imageBROKER.com/Global Look Press

Сотрудники Технического университета Мюнхена сообщили о своём новом изобретении — «умных» таблетках, способных выделять лекарства по графику. Теперь не нужно носить с собой таблетницу или устанавливать напоминания в телефоне, уверены авторы исследования.

Также некоторым людем процесс приёма пилюль доставляет дискомфорт, поэтому медики решили свести количество приёмов препаратов к минимуму. В будущем специалисты планируют поместить в одну таблетку разные дозы обезболивающих, противовоспалительных и противоотёчных веществ, пишет « Ридус ».

Сотрудники университета долго трудились над тем, чтобы механизм самостоятельно выделял лекарства по расписанию. Для этого учёные использовали синтетические фрагменты ДНК, помещённые в полимерный гидрогель. «Умная» таблетка друг за другом выпускала наночастицы серебра, оксида железа и золота. Сначала все компоненты связали в гидрогеле молекулами ДНК, но этот вариант оказался неудачным.

Из-за большого объёма компоненты просто не смогли выйти наружу. Тогда специалисты предложили обрабатывать систему солевым раствором, имитирующим нанесение на кожу.

Дело в том, что соль провоцирует постепенный распад фрагментов ДНК, но мы сделали всё так, что этот процесс происходит с разной скоростью, — говорится в сообщении учебного заведения.

В данный момент новая разработка тестируется, но в будущем наночастицы серебра, оксида железа и золота заменят настоящими лекарствами.

Ранее News.ru сообщал, что небезопасные для жизни таблетки обнаружили в российских аптеках. По данным Росздравнадзора, они могут вызывать мутации и приводить к раку.