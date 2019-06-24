https://static.news.ru/photo/a8e9fe70-965e-11e9-8c63-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Учёные-нейробиологи Университета Сассекса в Великобритании исследовали влияние низких доз алкоголя (предел, допустимый для вождения) на поведение человека. Их работа показала, что употребление даже 0,5 л пива или большого бокала вина способствует нарушению чувства воли.

Эксперты рассматривали психологическую особенность людей «сближать» во времени волевое действие и последующий стимул.

Например, когда звуки или свет (физические стимулы) следуют за движениями пальца или руки (добровольные действия), люди оценивают действия как происходящие позже, а стимулы как происходящие раньше, чем в действительности, как бы «связывая» их. Считается, что нейронные механизмы, ответственные за это явление, участвуют в создании чувства свободы воли.

В ходе эксперимента выяснилось, что «приняв на грудь» добровольцы сильнее связывали волевое действие и стимул, чем в трезвом виде.

Поэтому учёные пришли к выводу, что употребление небольших доз спиртного заставляет человека чувствовать, что он контролирует ситуацию, когда в действительности это не так. Чрезмерная уверенность водителя способствует потенциально опасному поведению, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress. Само исследование опубликовано на сайте Addiction Biology.

Наше исследование представляет убедительный случай, что даже одной пинты пива достаточно, чтобы значительно скомпрометировать чувство свободы воли человека. Это имеет важные последствия для правовой и социальной ответственности водителей, и напрашивается вопрос: Являются ли нынешние ограничения алкоголя для вождения действительно безопасными? — говорит доктор Сильвана де Пирро, ведущий автор исследования.

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