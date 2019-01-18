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Современные люди остаются неандертальцами

imago stock&people/Global Look Press

наука [ версия для печати ]

Палеогенетики из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка определили, какой процент ДНК неандертальцев остался в геноме современных людей. Предыдущие исследования утверждали, что с каждым годом этот показатель становиться меньше.

Однако, по новым данным, за последние 45 тыс. лет процент неандертальских генов в ДНК человека практически не изменился. Дело в том, что исследователи ранее не учитывали перенос генов между популяциями людей современного типа.

Примерно 55 тыс. лет назад Homo sapiens покинули Африку и оказались в Евразии. Тогда началось межвидовое скрещивание с неандертальцами. В результате современные люди, за исключением африканцев, унаследовали 1−2% неандертальской ДНК.

В рамках исследования учёные создали компьютерную симуляцию переноса генов между неандертальцами и жителями Евразии, и миграции генов между африканскими и евразийскими популяциями. Эксперимент показал, что геном неандертальцев начинает немного «вымываться» из генома современных людей, сообщает «Ридус».

Ранее News.ru писал, что вирус папилломы достался людям вследствие сексуального контакта с неандертальцами. От них передались два самых опасных онкогенных вида из 600 существующих — HPV16 и HPV18. Эти штаммы могут спровоцировать образование рака шейки матки и половых органов. Чаще всего вирус передаётся половым путем.


#ученые #исследование #гены #днк #неандертальцы
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