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Названа причина сбоя радиотелескопа «Спектр-Р»

imagebroker.com/Global Look Press

наука [ версия для печати ]

Стала известна вероятная причина сбоя в работе радиотелескопа «Спектр-Р». Четыре дня назад он перестал выполнять команды с Земли.

Отказ командного передатчика мог произойти из-за космической радиации, которая накопилась в электронной компонентной базе аппарата  почти за 8 лет полёта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. 

Ранее News.ru писал о том, что 10 января телескоп «Спектр-Р»  перестал выполнять команды, посылаемые с Земли, однако данные с него продолжают поступать. По словам руководителя научной программы проекта «Радиоастрон» Юрия Ковалёва, все задачи, стоявшие перед спутником, выполнены. Телескоп необходим учёным для разрешения некоторых вопросов, возникших в ходе исследований. 

Сроки запуска нового российского телескопа «Спектр-РГ» решено перенести на май — июнь. Ранее пуск был намечен на начало апреля. Изменения в графике вызваны затянувшимися проверками оборудования.


#авария #космос #телескоп
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