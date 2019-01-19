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Красочные хвосты павлинов служат камуфляжем

Alexander Heinl/dpa/Global Look Press

наука [ версия для печати ]
Хищники не способны увидеть яркие перья

Новые исследования орнитологов показали, что красочное оперение павлинов не видно хищникам. Причина в том, что охотникам на этих крупных и красочных птиц не хватает цветовых рецепторов, необходимых для того, чтобы отличить ярко окрашенный хвост павлина от окружающей зелени. 

Павлины, действительно, одни из самых впечатляющих представителей мира птиц. В естественной природе красочное оперение позволяет самцам привлечь к себе внимание самок в брачный период.

Хищников подвело зрение

Выводы учёных опубликованы на портале bioRxiv. По мнению команды исследователей, павлиньи перья в глазах диких животных, таких, как тигры, выглядят совершенно иначе, чем это видится человеческому глазу. Учёные поясняют: многие млекопитающие, которые охотятся на крупных птиц, имеют дихроматические зрительные системы, обладающие только двумя типами чувствительных к цвету зрительных рецепторов, а не тремя, что характерно для человека, и четырьмя, как у большинства птиц. В результате, утверждают исследователи, хвостовые перья самца павлина могут позволить ему очаровать потенциального партнёра, не привлекая при этом внимания хищников. 

Alexander Heinl/dpa/Global Look Press

Ход исследования 

Используя мультиспектральную визуализацию и спектроскопию отражения, учёные сравнили цветность, яркость и контрастность текстуры павлиньих хвостовых перьев с зелёной фоновой растительностью. 

«При наблюдении тетрахроматических птиц на фоне зелёной растительности, большинство изученных перьев имели контрасты цвета и яркости, аналогичные значениям, ранее найденным для спелых плодов, — пишут исследователи. — Однако хищники из числа млекопитающих обладают дихроматическим зрением, и контрасты цвета и яркости павлиньих перьев ими были обнаруживаются слабо, поскольку часто не достигают порогов обнаружения с расстояний, характерных для просмотра во время охоты»

Павлиний резонанс 

Все объекты имеют естественную гармоническую частоту, на которой они вибрируют. Малого размера объекты имеют более высокую резонансную частоту и вибрируют быстрее, создавая высокие шумы: например, велосипедный колокольчик звонит на более высокой ноте, чем церковный колокол. Команда исследователей установила, что хвостовые перья павлина имеют резонансную частоту ниже, чем самая низкая струна на бас-гитаре и лишь чуть-чуть выше, чем 20 Гц — нижний предел восприятия звуков человеческим ухом. Эффектные хвосты павлинов, таким образом, «звучат», привлекают сородичей своей расцветкой, удивляют и радуют человека и при этом остаются незаметны для врагов. 

Alexander Heinl/dpa/Global Look Press

Ранее News.ru сообщал о том, что в Филадельфии четыре павлина сбежали из зоопарка и перекрыли движение на трассе.


#наука #ученые #исследование #орнитология #птицы
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