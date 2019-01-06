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Колибри Южной Америки обзавелись клювами с зубами

pixabay.com

наука [ версия для печати ]
Самые зубастые из них нападают на ястребов и сов

Адаптация — клювы с зубчиками— превращает колибри в настоящих бойцов, которые тянут друг друга за перья в процессе борьбы. Однако такие «оружейные» клювы совершенно точно не нужны для пропитания — эти крошечные птички весом с десятикопеечную монету питаются нектаром. Но не хлебом единым живы колибри: зубчики пригодились для борьбы с конкурентами. 

В Южной Америке обнаружены колибри, в процессе эволюции развившие зубообразные выросты на своих клювах. Поскольку потребность в зубах в процессе получения пищи исключена, учёные предположили, что зубы помогают этим крошечным птичкам бороться с соперниками. 

Зубы — как раз то, что нужно, если тебе хочется ущипнуть противника за кожу или потянуть его за перья тогда, когда непрошеный гость посягает на лучшее место для пропитания. Однако исследователи из Калифорнийского университета подозревают, что приобретённые для борьбы с другими пичужками зубы могут помешать привычному процессу питания: из-за них клюв как инструмент для добычи нектара деформирован, а ведь его эволюция шла тысячи лет. 

«Жизнь колибри заключается в том, чтобы эффективно пить нектар из цветов, — приводит The Sun слова Алехандро Рико-Гевары, члена команды Калифорнийского университета в Беркли, изучающей странную адаптацию.— Но эти странные с точки зрения морфологии жёсткие клювы, крючки и зубцы, похожие на зубы, не имеют никакого смысла с точки зрения эффективности сбора нектара». 

Учёные использовали высокоскоростные видеокамеры для отслеживания процесса кормления и боевых привычек самцов колибри в тропиках Южной Америки. Ранее у орнитологов были подозрения, что колибри, несмотря на свои размеры, обладают всеми замашками свирепых бойцов: они атакуют даже ястребов и сов, когда они подлетают слишком близко. Однако крошечные птички двигаются так быстро, что съёмки с обычных камер не позволяли увидеть, что же на самом деле происходит. А вот замедленное видео показало, что колибри безжалостно клюют, подталкивают и тянут за перья других птиц, стремясь прогнать их подальше от мест кормления. Похоже, что именно конкуренция за ресурсы вынудила некоторых самцов модернизировать свои клювы. Полученная адаптация дала им преимущество в борьбе. 

«Вместо того чтобы хорошо питаться из цветков определённой формы, пользуясь обычным клювом, некоторые птицы предпочитают прогнать всех с облюбованного ими места обитания с помощью "зубов", хотя зазубрины на клюве не дают им пить нектар так же успешно, как "невооружённым" колибри, — считает Рико-Гевара. — Если вы успешный воин и можете держать своих конкурентов на расстоянии, то тогда не имеет значения, насколько хорошо вы используете каждый отдельный цветок — угодья, которые вы отвоевали, достаточно велики, и у вас есть всё для обеспечения себя питанием». 

Не все колибри используют свои улучшенные клювы в борьбе за еду. Некоторые применяют их, чтобы отбиваться от соперников в процессе ухаживания за самочками в специальных местах сбора, называемых леками.

«Лек — это как бар для одиночек: место, где многие мужчины собираются вместе и поют, поют, поют», — рассказал Рико-Гевара.

Ранее News.ru публиковал просьбы орнитологов не спаивать московских птиц в новогодние праздники.


#наука #открытие #орнитология #зубы
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