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Химический состав марихуаны за 10 лет изменился

Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

наука [ версия для печати ]
Сила каннабиса значительно увеличилась

Достаточно высокий уровень психоактивных ингредиентов в травяном каннабисе удвоился в период с 2006 года по 2018, говорится в новом исследовании, результаты которого опубликованы в The Sun в последний день уходящего года. 

Исследователи впервые поставили своей задачей отследить изменение химического состава марихуаны — наркотика, которым на легальной основе воспользовались в 2018 году 24 млн жителей различных государств Европы. Ими было установлено, что концентрация тетрагидроканнабинола (THC), основного психоактивного компонента марихуаны, выросла с 5% в образцах 2006 года до 10% в 2016 году. В смоле каннабиса она возросла с 8% до 17%. Смола также обычно содержит каннабидиол (CBD), способный компенсировать побочные эффекты THC, такие, как паранойя и потеря памяти. Однако новые методы производства марихуаны повысили именно уровень THC, а не CBD. 

«CBD может сделать каннабис безопаснее. Рост THC, напротив, может сделать его более вредным», — приводит таблоид слова ведущего автора исследования, доктора Тома Фримена.

Ранее News.ru сообщал, что марихуану стали реализовывать через аптечную сеть Польши. Продажи осуществляются строго в медицинских целях. До этого каннабис легализовали в Канаде, Великобритании, Бразилии и некоторых других государствах.


#наука #марихуана #исследование
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