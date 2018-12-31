Химический состав марихуаны за 10 лет изменился

https://news.ru/storage/news/8a1382bec9bb66080524f7a02be60940/a33ec566-5b97-4739-9da3-0a43d9823a76_850.jpg Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Сила каннабиса значительно увеличилась

Достаточно высокий уровень психоактивных ингредиентов в травяном каннабисе удвоился в период с 2006 года по 2018, говорится в новом исследовании, результаты которого опубликованы в The Sun в последний день уходящего года.

Исследователи впервые поставили своей задачей отследить изменение химического состава марихуаны — наркотика, которым на легальной основе воспользовались в 2018 году 24 млн жителей различных государств Европы. Ими было установлено, что концентрация тетрагидроканнабинола (THC), основного психоактивного компонента марихуаны, выросла с 5% в образцах 2006 года до 10% в 2016 году. В смоле каннабиса она возросла с 8% до 17%. Смола также обычно содержит каннабидиол (CBD), способный компенсировать побочные эффекты THC, такие, как паранойя и потеря памяти. Однако новые методы производства марихуаны повысили именно уровень THC, а не CBD.

«CBD может сделать каннабис безопаснее. Рост THC, напротив, может сделать его более вредным», — приводит таблоид слова ведущего автора исследования, доктора Тома Фримена.

Ранее News.ru сообщал, что марихуану стали реализовывать через аптечную сеть Польши. Продажи осуществляются строго в медицинских целях. До этого каннабис легализовали в Канаде, Великобритании, Бразилии и некоторых других государствах.