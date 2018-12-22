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Телескоп Hubble сделал снимок суперзвезды в форме венка

nasa.gov

наука [ версия для печати ]

NASA поделилось потрясающим изображением, где видно свечение «суперзвезды», размеры которой в 200 раз превышают размеры Солнца. По данным NASA, огромная звезда под названием RS Puppis окружена субстанцией в форме венка. Венок, по мнению астрономов, состоит из пыли, освещенной звездой. 

Заснятая на фото звезда в десять раз массивнее Солнца, в 200 раз больше по размерам и в 15 000 раз ярче. Американское космическое агентство опубликовало изображение, сделанное космическим телескопом Hubble. Снимок, по мнению астрономов, выглядит как «праздничный венок из сверкающих огней». На самом деле ярко светящиеся завитки, сфотографированные Hubble, по существу представляют собой клубы пыли, освещенные огромной звездой в центре. Дистанция до «светящегося венка» — примерно 6500 световых лет. 

Звезда RS Puppis известна как звезда класса цефеид (класс пульсирующих переменных звёзд, названный в честь звезды δ Цефея. — Ред.), которая светит то ярче, то более тускло в режиме шестинедельного цикла. Однако в среднем звезда всё равно примерно в 15 000 раз ярче Солнца. Hubble сделал серию снимков вспышек света пульсирующей туманности — явления, известного как «световое эхо». Несмотря на то, что свет проходит через пространство настолько быстро, что охватить расстояние между Землей и Луной он способен чуть более чем за секунду, туманность RS Puppis настолько велика, что отражённый свет, действительно, можно успеть сфотографировать.


#наука #космос #ФОТОГРАФИЯ #звезда #НАСА #астрономия #Hubble
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