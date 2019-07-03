https://static.news.ru/photo/b473a442-9d4a-11e9-bebe-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Carsten Koall/dpa

Исследование новосибирских генетиков и нейробиологов включено в десятое издание классического учебника Criminology: Explaining Crime and its Context.

Работа россиян впервые за 20 лет попала в зарубежный учебник криминалистики такого уровня, рассказали в пресс-службе Новосибирского госуниверситета.

Результаты исследования новосибирских учёных опровергают популярную теорию о том, что большинство жестоких преступлений связано с наличием у правонарушителя генов, связанных с развитием синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ или ADHD), пишет « Интерфакс ».

Как отмечает один из соавторов научного труда, нейробиолог Пётр Меньшанов, жестокие преступники не обладают, в отличие от людей с СДВГ, повышенной импульсивностью, а, напротив, демонстрируют спланированную агрессию, спряжённую с малоактивными формами рецептора дофамина.

Как писал News.ru ранее, в лабораториях Клиники эндопротезирования суставов ЦИТО им. Н.Н. Приорова приступили к созданию искусственных костей и сухожилий.