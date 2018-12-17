NASA отправит «ядерного крота» искать жизнь на Европе

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Учёные из NASA намерены разработать специальный аппарат, который будет искать следы жизни в подлёдном океане спутника Юпитера Европы. Он может войти в состав следующей «флагманской» миссии к планете, получившей название «Европа-Клипер».

По мнению специалистов, слой льда на поверхности спутника может достигать толщины 30 км и станет главным препятствием для любых аппаратов, которые будут искать там следы жизни. Для решения этой проблемы исследователи Центра NASA имени Гленна предложили создать бурильную установку, оснащённую полноценным ядерным реактором или классическим радиоизотопным источником тепла и энергии, как на марсоходе Curiosity и зонде New Horizons.

Тепло, вырабатываемое установкой, будет использоваться для ускорения процесса бурения. Аппарат, по расчётам специалистов, должен пробурить тоннель длиной около 15 км и совершить несколько погружений в воды луны Юпитера.

При этом его исследованиям может помешать высокий уровень радиации, а также сложности с работой системы связи. Первую проблему NASA планирует решить, убрав электронику аппарата в «бункер», а вторую — установив на поверхности планеты передатчик, с которым буровая установка будет связана при помощи оптоволокна.

Запуск аппарата к спутнику Юпитера планируется осуществить через год после основной миссии «Европа-Клипер» в 2023 году, сообщает РИА Новости.

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