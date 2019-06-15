https://static.news.ru/photo/bf067802-8eaf-11e9-a4bc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MARCIN BIELECKI/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Министерство образования и науки России объявило об отборе организаций для создания в РФ центров геномных исследований. Победители получат гранты от государства.

Отбор проводится в соответствии с правилами предоставления грантов на осуществление господдержки развития научных центров мирового уровня, включая международные математические центры, центры геномных исследований, а также научные центры мирового уровня, выполняющие исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития, — говорится в документе, размещённом на сайте ведомства.

Соглашения могут быть заключены с несколькими участниками отбора.

Ранее News.ru писал, что по мнению учёных, геномные технологии в медицине и других отраслях пока не могут активно внедряться в России. Причины — серьёзное отставание отечественной науки, активная «утечка мозгов» за границу. Такое мнение высказал советский и российский биохимик, академик РАН, заслуженный профессор МГУ, директор Института молекулярной генетики РАН Евгений Свердлов.