МС-21 проектируют из отечественных композитов

https://news.ru/storage/news/7e8f51a7b6105c818774b32bd90fcbd0/d64235f2-d53c-4364-9154-ede88d6950e6_850.jpg irkut.com/Global Look Press

МС-21

Президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что проект создания самолёта МС-21 будет реализован с композитным крылом из отечественных материалов.

«Началось изготовление деталей и узлов первых машин, предназначенных для поставки заказчикам», — заявил Слюсарь.

Он сообщил, что с 2014 года авиапром сотрудничает с Росатомом, ВИАМом, МГУ и частными компаниями по созданию технологии изготовления композитных конструкций из отечественных материалов. Образцы уже проходят испытания.

«Запрет американских властей поставщикам работать с „АэроКомпозитом“ по гражданскому продукту МС-21 для нас необъясним», — добавил Слюсарь, подчеркнув, что уже начата процедура обжалования этого решения.

Ранее News.ru писал, что введённые США антироссийские санкции могут сорвать сроки разработки самолёта МС-21. Экономические ограничения, в частности, коснулись поставщиков композитных материалов, из которых делаются крылья и киль пассажирского лайнера. Речь идёт об американской компании Hexcel и японской Toray Industries. Под давлением Вашингтона они прекратили отгрузку композитов, а оставшийся запас рассчитан на изготовление всего шести самолётов.