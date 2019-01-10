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МС-21 проектируют из отечественных композитов

МС-21 irkut.com/Global Look Press

МС-21

наука [ версия для печати ]

Президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что проект создания самолёта МС-21 будет реализован с композитным крылом из отечественных материалов.

«Началось изготовление деталей и узлов первых машин, предназначенных для поставки заказчикам», — заявил Слюсарь.

Он сообщил, что с 2014 года авиапром сотрудничает с Росатомом, ВИАМом, МГУ и частными компаниями по созданию технологии изготовления композитных конструкций из отечественных материалов. Образцы уже проходят испытания.

«Запрет американских властей поставщикам работать с „АэроКомпозитом“ по гражданскому продукту МС-21 для нас необъясним», — добавил Слюсарь, подчеркнув, что уже начата процедура обжалования этого решения.

Ранее News.ru писал, что введённые США антироссийские санкции могут сорвать сроки разработки самолёта МС-21. Экономические ограничения, в частности, коснулись поставщиков композитных материалов, из которых делаются крылья и киль пассажирского лайнера. Речь идёт об американской компании Hexcel и японской Toray Industries. Под давлением Вашингтона они прекратили отгрузку композитов, а оставшийся запас рассчитан на изготовление всего шести самолётов.


#санкции #МС-21
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