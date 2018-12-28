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Москвичи скоро увидят звёздный дождь и «кровавую» Луну

Zhang Wenzong/Xinhua/Global Look Press

наука [ версия для печати ]

Уникальные астрономические явления — звёздный дождь и полное лунное затмение — смогут наблюдать москвичи в январе 2019 года.

«Метеорный поток Квадрантиды обещает стать одним из самых ярких в наступающем году. Пик звездопада случится в ночь на 4 января, можно будет наблюдать до 120 падающих звёзд в час», — сообщили в пресс-службе Московского планетария.

21 января при благоприятной погоде можно будет увидеть первое в этом году полное лунное затмение, информирует «Москва 24». Оно начнётся в 06:34 и закончится в 09:51. Красноватый оттенок Луна приобретает в момент, когда Земля начинает отбрасывать на неё тень.

Ранее News.ru писал, что полнолуние длинной ночи могли наблюдать жители Москвы. Это событие совпало с днём зимнего солнцестояния. В Московском планетарии назвали это астрономическое явление «Холодным полнолунием». Тёмное время суток в это время продолжалось 17 часов — с 15:57 до 8:57. Именно этот день означал наступление зимы в Северном полушарии, несмотря на то, что по календарю холодный сезон пришёл уже около месяца назад.


#москва #планетарий #планеты
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