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Неизвестные морские обитатели обнаружены в Австралии

Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

наука [ версия для печати ]

Учёные обнаружили у побережья Тасмании более сотни видов живых существ, прежде неизвестных науке. Об открытии новых видов исследователи рассказали после того, как четыре недели провели за изучением фауны 45 подводных гор.

За это время они сделали 60 тыс. снимков и записали более 300 часов видео. При просмотре собранных материалов и были обнаружены неизвестные ранее морские обитатели, сообщает издание Scimex.

В их числе учёные называют редкие разновидности акулы-призрака и атлантических большеголовов. Также были открыты новые виды крабов, омаров, скатов и кальмаров. 

Ранее News.ru сообщал, что учёные обнаружили старейшую колонию пингвинов Адели. Она насчитывает около полутора миллионов особей и появилась на островах Денжер рядом с Антарктидой около трёх тысяч лет назад. Обнаружили её только недавно из-за труднодоступности этих мест.


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