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МИТ представит проект сверхтяжелой ракеты

Юрий Соломонов Михаил Метцель/ТАСС

Юрий Соломонов

наука [ версия для печати ]

Генеральный конструктор и директор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов сообщил, что в новом году разработчики представят эскизный проект одного из вариантов сверхтяжелой ракеты с использованием твердотопливных ускорителей.

«В техническом облике сверхтяжелой ракеты-носителя планируется как один из вариантов применение твердотопливных ускорителей. Один из вариантов будет представлен в эскизном проекте в следующем году», — рассказал директор МИТ в интервью газете «Аргументы недели».

«Роскосмос» проводил заседание по вопросу сверхтяжелых ракет, на котором поставил ближайшие задачи о том, как распорядиться производственно-технологическим потенциалом в ракетно-космической отрасли.

Соломонов отметил, что поставленные задачи будет решены к 20028-2029 годам, но только если не возникнет экстраординарных ситуаций в международно-политической обстановке и финансировании проекта.

Ранее News.ru писал, что «Роскосмос» взял на управление космические аппараты дистанционного зондирования Земли и мониторинга ЧС «Канопус-В» №5 и №6. Их уже запустили с космодрома Восточный.


#россия #ракета #роскосмос #топливо #МИТ
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