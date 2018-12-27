МИТ представит проект сверхтяжелой ракеты

https://news.ru/storage/news/15fbe06a8509748c471d05e1e11ce9b3/4c99d4cd-e6a7-4049-8d10-a15384c604bd_850.jpg Михаил Метцель/ТАСС

Юрий Соломонов

Генеральный конструктор и директор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов сообщил, что в новом году разработчики представят эскизный проект одного из вариантов сверхтяжелой ракеты с использованием твердотопливных ускорителей.

«В техническом облике сверхтяжелой ракеты-носителя планируется как один из вариантов применение твердотопливных ускорителей. Один из вариантов будет представлен в эскизном проекте в следующем году», — рассказал директор МИТ в интервью газете «Аргументы недели».

«Роскосмос» проводил заседание по вопросу сверхтяжелых ракет, на котором поставил ближайшие задачи о том, как распорядиться производственно-технологическим потенциалом в ракетно-космической отрасли.

Соломонов отметил, что поставленные задачи будет решены к 20028-2029 годам, но только если не возникнет экстраординарных ситуаций в международно-политической обстановке и финансировании проекта.

Ранее News.ru писал, что «Роскосмос» взял на управление космические аппараты дистанционного зондирования Земли и мониторинга ЧС «Канопус-В» №5 и №6. Их уже запустили с космодрома Восточный.