https://static.news.ru/photo/239cd28c-aa46-11e9-b06f-fa163e074e61_1024.jpg Олдрин приветствует развёрнутый флаг США на лунной поверхности Фото: NASA/Neil A. Armstrong - Apollo 11/Public Domain/commons.wikimedia.org

В преддверии 50-летия исторической высадки американцев на Луну в Великобритании провели опрос, посвящённый этому событию. Из нового исследования компании Opinium Research следует, что каждый пятый взрослый британец считает миссию «Аполлон-11» фейком.

В опросе приняли участие две тысячи взрослых жителей Великобритании. Согласно его результатам, 21% респондентов думает, что на самом деле никакого полёта не было, а все представленные американцами данные не более чем сложная мистификация. Примерно 8% опрошенных пошли ещё дальше в своих выводах: они считают, что это «совершенно точно подделка», тогда как 13% говорят о «высокой вероятности» подделки.

Идея того, что высадка на Луну была инсценирована американским правительством, является одной из самых устойчивых теорий заговора в мире. Люди указывают буквально на всё — от движения американского флага до угла падения света — как на «доказательство» того, что посадка «Аполлона-11» была снята в студии или в пустыне, после чего съёмку искусственно «замедлили», чтобы имитировать условия уменьшенной гравитации. Предполагается, что в мистификации принял участие режиссёр Стэнли Кубрик: именно он помог NASA подделать «исторические кадры» высадки на Луну.

Однако недавно один из киноэкспертов объяснил, почему кадры высадки на Луну невозможно подделать: в те времена нужной технологии киносъёмки просто не существовало. Что же касается утверждения, что флаг «развевается на ветру», тогда как на Луне нет ветра, то это неправда, считает эксперт. После того как флаг был опущен, он мягко оседает, а затем, в последующих кадрах, не движется вообще. Против версии съёмок в пустыни свидетельствует отсутствие тепловых волн, которые обычно видны в кадре, если запись сделана в жарких местах.

Освещение явно солнечное, а не от прожектора. Если бы источником света был прожектор, тени исходили бы из центральной точки. Но поскольку источник находится далеко, тени в большинстве мест параллельные, а не расходящиеся из одной точки, — приводит Mirror слова эксперта.

Эксперт напомнил: солнце — не единственный источник света на Луне, свет отражается и от Земли, и это может привести к тому, что некоторые тени не будут казаться параллельными.

Несмотря на скептицизм части британцев, опрос Opinium показал, что 20% респондентов считают высадку на Луну одним из величайших достижений человечества. Половина опрошенных сообщили, что хотели бы увидеть ещё одну посадку на Луну в своей жизни, а 42% выразили желание отправиться в космос.

News.ru сообщал ранее, что российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» осваивает космический туризм и даже назвала цену на экскурсию вокруг Луны на корабле «Союз» — она варьируется в пределах от $150 до 180 млн.