https://static.news.ru/photo/73ef58c8-92a8-11e9-a207-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российскими лекарствами, содержащими генетически модифицированные организмы (ГМО), будут лечить в первую очередь больных раком и пациентов с наследственными заболеваниями, заявили в Минздраве РФ. Таким образом в ведомстве ответили на беспокойство блогеров по поводу «Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы».

Представители интернет-сообщества, узнав о существовании документа, стали говорить об «опытах над людьми». Специалисты Минздрава пояснили, что в программе действительно рассматривается широкий перечень направлений генной инженерии: от мусоропереработки до редактирования генома животных и человека.

Участники онлайн-дискуссий с хэштегом ГМО предрекают «апокалипсис» и скорую мутацию всего человечества. Главный генетик России Сергей Куцев призвал отличать безумные генетические эксперименты от генной терапии. По его словам, использование подобных технологий для воздействия на соматические клетки, то есть те, из которых состоят органы, необходимо приветствовать, так как это будущее лечения таких болезней, как ВИЧ, передаёт ФАН .

Ранее News.ru писал, что в отношении Nestle возбуждено дело об административном правонарушении в связи с обнаружением генетически модифицированной папайи в продукции компании. Речь идёт об овсяной каше «Быстров».