https://static.news.ru/photo/5e15b802-a884-11e9-847c-fa163e074e61_1024.jpg МГУ Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московский государственный университет имени Ломоносова стал единственным российским вузом, который вошёл в топ-40 репутационного рейтинга по версии британской компании Times Higher Education.

Times Higher Education опубликовала репутационный рейтинг World Reputation Rankings 2019. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова — единственный российский вуз, попавший в топ-40 лучших университетов мира и занявший 38 место, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МГУ.

По словам ректора университета Виктора Садовничего, такую высокую оценку удалось получить благодаря тому, что сотрудники вуза входят в ведущие международные научные объединения, а сам МГУ открывает новые исследовательские центры.

Ранее News.ru сообщал, что Московский государственный университет имени Ломоносова вошёл в топ-100 международного рейтинга QS. Главный российский вуз занял 84-ю позицию. За год МГУ поднялся на шесть пунктов, показав наилучший результат с 2005 года. Тогда он оказался на рекордной 79-й строке. Впервые с начала публикаций рейтингов QS World University Rankings среди российских вузов второе место занял Новосибирский госуниверситет, обогнав Санкт-Петербургский.