https://static.news.ru/photo/ac02dfbe-9208-11e9-bf88-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ) вошёл в топ-100 международного рейтинга QS. Главный российский вуз занял 84-ю позицию.

За год МГУ поднялся на шесть пунктов, показав наилучший результат с 2005 года. Тогда он оказался на рекордной 79-й строке, передаёт РИА Новости .

Впервые с начала публикаций рейтингов QS World University Rankings среди российских вузов второе место занял Новосибирский госуниверситет, обогнав Санкт-Петербургский.

Авторы исследования полагают, что сфера высшего образования в России демонстрирует улучшения. В рейтинг 2020 года вошли 25 российских вузов, из них 15 улучшили свои позиции, хотя пять заняли более низкие места.

Доля иностранных студентов в российских вузах, как отмечается в исследовании, выросла до 16,76%. МГУ по показателю «Соотношение количества преподавателей к учащимся» получил 99,7 балла из 100.

Семь из 50 лучших вузов мира являются российскими по показателю «Соотношение количества преподавателей к учащимся». Кроме этого, 16 российских университетов попали в топ-500, что на один больше, чем в 2018 году.

При этом только пять из 25 вузов в России выросли по показателю «Репутация среди работодателей», остальные заняли более низкие позиции, чем в 2018 году.

Слабым местом российской системы высшего образования является и научная деятельность. Так, 18 из 25 вузов получили более низкий, чем в 2018 году, балл по «Индексу цитируемости». При этом ни один университет из России не попал в топ-600 по этому показателю.

Как писал News.ru, ранее МГУ возглавил рейтинг 50 лучших вузов России в сфере информационных технологий.