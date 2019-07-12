https://static.news.ru/photo/04e390c8-a475-11e9-b2b6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Доктора обнаружили, что большинство людей, умерших от внезапной остановки сердца, в течение жизни пережили несколько «более щадящих» приступов. Симптомы последних не вызывали опасений.

Врачи проанализировали медкарты 5 869 жителей Северной Финляндии, умерших от этого с 1998 по 2017 год, сообщает « Царьград » со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале JAMA Cardiology.

По результатам вкрытия, у 1322 пациентов обнаружили рубцы на сердце, которые доказывают, что приступы они переживали и при жизни. Причём, от 40% до половины людей имели рубцы на левом желудочке сердца.

Симптомы «тихого» приступа — это тошнота, потливость, вероятно, мышечная боль и расстройство желудка, а также головокружение, усталость, дискомфорт в области груди и онемение ног.

Ранее News.ru писал, что 10% людей, оказавшихся в опасных или сложных ситуациях, испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт. Среди ощущений — искажение восприятия времени, исключительная скорость мысли и яркие чувства, отделённость от своего тела.