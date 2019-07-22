https://static.news.ru/photo/10fea7b8-ac85-11e9-8246-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Американские и российские медики создали препарат на основе талька, который поможет защитить лёгкие от накопления жидкости при болезнях сердца и онкологических заболеваниях.

По данным Российского научного фонда, исследователи предположили, что тальк можно доставлять в организм таким образом, чтобы он равномерно распределялся по пространству между плеврами — защитными оболочками, окружающими лёгкие человека — и активнее впитывал в себя влагу, передаёт ТАСС .

Эксперименты над мышами, в лёгкие которых были введены раковые клетки, показали положительный результат. В их лёгких сразу начала скапливаться жидкость. Для лечения подопытных использовался тальк в разных видах. Гидрогелевая «пена» из талька помогла грызунам на 55% дольше прожить и лучше справляться с симптомами рака, чем тальковая суспензия. Таким образом было выявлено наиболее эффективное средство борьбы с этой проблемой.

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