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Умирающего жителя Кубани спасло «механическое сердце»

Сергей Булкин/News.ru

наука [ версия для печати ]

Хирурги Краснодарского края спасли безнадёжного пациента с помощью уникальной операции на сердце. Медики установили устройство механической поддержки левого желудочка.

С некоторыми условностями аппарат можно назвать механическим аналогом важнейшего органа человека, пишет «Российская газета».

«Уникальность данной высокотехнологичной системы в том, что она способна поддерживать жизнедеятельность организма целые месяцы, пока не будет проведена трансплантация сердца», — заявил пресс-секретарь НИИ-ККБ № 1 Дмитрий Андреев.

Прибор не приковывает к больничной койке, как это делает ЭКМО — экстракорпоральная мембранная оксигенация. Пациенту разрешается передвигаться по палате с некоторыми ограничениями.

Имплант позволит дождаться пересадки сердца и поддержит жизнедеятельность организма на протяжении многих месяцев. Подобное оперативное вмешательство стало первым в истории РФ.

Ранее News.ru сообщал об уникальной процедуре, проведённой тюменскими медиками. Врачи успешно удалили спинномозговую грыжу новорождённому ребёнку. Девочка родилась раньше срока и весила всего 900 граммов, а грыжа была размером с её голову.


#россия #наука #медицина #кубань
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