«Космический бегемот» под Рождество приблизится к Земле

https://news.ru/storage/news/87aa6096a5a6ed578169e5a0c79a1b3b/bc942af6-731c-4e14-bc14-057b5b9d0873_850.jpg NASA/JPL-Caltech/GSSR/NSF/GBO/nasa.gov

Астрономы NASA представили уникальные детальные радиолокационные изображения крупного астероида SD220, который приблизится к Земле накануне католического Рождества. В связи с этим учёные назвали объект «праздничным».

На изображениях SD220, по мнению специалистов, похож на бегемота, который плывёт по реке. Он имеет длину 1,6 км и подойдёт к планете на расстояние около 2,9 миллиона км, что станет самым близким проходом космического объекта за более чем 400 лет.

Изображения, которые отличаются невероятной детализацией поверхности астероида, были получены путём координации наблюдений антенны NASA в комплексе Goldstone Deep Space Communications в Калифорнии, телескопа Green Bank Национального научного фонда, антенны Вирджинии и обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико. Телескоп принимал мощные микроволновые сигналы, которые антенны и обсерватория отправляли к объекту. Этот метод — использование одного телескопа для подачи и другого для приёма сигнала — оказался весьма эффективным и дал больше информации, чем один телескоп, сообщает NASA.

Как ранее писал News.ru, разнообразные блюда подготовили для экипажа Международной космической станции в честь католического Рождества, рассказал представитель NASA Дэниел Хуот. По его словам, праздничный ужин будет состоять из копчённой индейки, зелёных бобов с грибами или бобов с картошкой, макарон с сыром, запечённой под сыром картошки и кукурузы.