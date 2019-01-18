Морские чудовища «поселились» в музее Калининграда

https://news.ru/storage/news/4bf58246361c45e1a38700cf75884ed9/10b6f794-3fd7-4b72-b74e-cb6c686b2a55_850.jpg Музей Мирового океана/vk.com

Жители Калининграда увидят экзотических обитателей морских пучин. Реалистичные муляжи чудовищ выставлены в Музее Мирового океана, сообщила представитель учреждения Инесса Зайковская.

Экспозиция состоит из 15 представителей подводной фауны. Большая часть населения планеты никогда не сможет «полюбоваться» рыбами вживую, пишет РИА Новости. Почти все существа комфортно чувствуют себя на глубине свыше 2 км. Если они попытаются всплыть, то, скорее всего, погибнут из-за смены давления.

Автор работ — польский биолог и палеонтолог Пётр Мендуцкий.

Ранее News.ru сообщал, что сотрудники Калининградского зоопарка устроили самке гигантского муравьеда по кличке Кайя банный день. Комфортная для них температура воды составляет 27−30 градусов — они могут плескаться в ней около 15 минут, расчёсывая и промывая свою шерсть огромными когтями.