Китайский спутник «Хунъюнь» успешно вышел на орбиту

https://news.ru/storage/news/ab15a919d8d0dca3fc47d4d0b636c401/1a3418b3-6963-4b19-bb41-6cfe5189658c_850.jpg Jiang Hongjing/Xinhua/Global Look Press

Запуск первого спутника для проекта «Хунъюнь» прошёл успешно. Аппарату удалось выйти на заданную орбиту.

По данным CGTN, запуск состоялся на космодроме Цзюцюань с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-11».

Используя данный спутник, учёные хотят проверить низкоорбитальную широкополосную технологию связи группы спутников, которая предусмотрена проектом.

Как писал News.ru, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что ракета-носитель «Протон-М» вывела на орбиту российский военный спутник. По его словам, космический аппарат был взят Министерством обороны на управление.