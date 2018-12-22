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Китайский спутник «Хунъюнь» успешно вышел на орбиту

Jiang Hongjing/Xinhua/Global Look Press

наука [ версия для печати ]

Запуск первого спутника для проекта «Хунъюнь» прошёл успешно. Аппарату удалось выйти на заданную орбиту.

По данным CGTN, запуск состоялся на космодроме Цзюцюань с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-11».

Используя данный спутник, учёные хотят проверить низкоорбитальную широкополосную технологию связи группы спутников, которая предусмотрена проектом.

Как писал News.ru, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что ракета-носитель «Протон-М» вывела на орбиту российский военный спутник. По его словам, космический аппарат был взят Министерством обороны на управление.


#китай #космос #спутник #орбита
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