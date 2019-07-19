Фото: Wan Xiang/Xinhua/Global Look Press

Кости с рисунками, созданными около 125 тысяч лет назад, обнаружили археологи в Китае.

По словам китайского учёного Чжаньяна Ли, исследователи нашли два фрагмента кости, на которых начерчены семь прямых линий. Четыре линии были присыпаны осадком красного минерала, из которого изготовляли охру, сообщает «Политэксперт».

Эксперты считают, что линии выцарапаны специально - они достаточно глубокие, а порошок в них втирали намерено. Учёные предполагают, что рисунки могли принадлежать денисовцам.

Ранее News.ru сообщал, что археологи нашли в Смоленске останки, принадлежащие генералу Гюдену, одному из ближайших соратников Наполеона. Он был смертельно ранен в бою при Валутиной горе в августе 1812 года и похоронен «как великий воин» в одиночной могиле в центре бастиона. У останков отсутствует левая нога, она обрублена — как раз такое ранение получил генерал.

News.ru в соцсетях