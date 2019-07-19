https://static.news.ru/photo/49a78d2e-aa0e-11e9-a1b3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wan Xiang/Xinhua/Global Look Press

Кости с рисунками, созданными около 125 тысяч лет назад, обнаружили археологи в Китае.

По словам китайского учёного Чжаньяна Ли, исследователи нашли два фрагмента кости, на которых начерчены семь прямых линий. Четыре линии были присыпаны осадком красного минерала, из которого изготовляли охру, сообщает « Политэксперт ».

Эксперты считают, что линии выцарапаны специально - они достаточно глубокие, а порошок в них втирали намерено. Учёные предполагают, что рисунки могли принадлежать денисовцам.

Ранее News.ru сообщал, что археологи нашли в Смоленске останки, принадлежащие генералу Гюдену, одному из ближайших соратников Наполеона. Он был смертельно ранен в бою при Валутиной горе в августе 1812 года и похоронен «как великий воин» в одиночной могиле в центре бастиона. У останков отсутствует левая нога, она обрублена — как раз такое ранение получил генерал.