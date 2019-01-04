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Качественные фото астероида Ultima Thule появятся в феврале

NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

наука [ версия для печати ]

Учёные получат сверхкачественные фотографии астероида Ultima Thule, сделанные зондом New Horizons, в феврале. Об этом сообщил глава миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) по изучению астероида Алан Стерн.

«Сейчас мы преисполнены оптимизма относительно того, что эти фотографии в сверхвысоком качестве отобразят большую часть поверхности (астероида. — News.ru). Ждите февраля!» — цитирует Стерна РИА Новости.

Представитель НАСА добавил, что 4 января зонд переместится относительно Земли за Солнце, и из-за сильного излучения светила связь с New Horizons прервётся. Эта пауза продлится до 10 января, после чего начнётся 20-месячный период скачивания накопленной зондом информации.

Учёные, в частности, намерены найти среди снимков и других данных космические тела, которые в прошлом могли повлиять на замедление вращения Ultima Thule. Однако в НАСА не исключают, что такие тела-спутники давно могли покинуть район наблюдений.

Как писал News.ru, 2 января НАСА обнародовало снимки астероида Ultima Thule — самого удалённого от Земли объекта, когда-либо исследованного человеком. Фотографии сделаны зондом New Horizons с расстояния более 27 тысяч км.


#ФОТО #астероид
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