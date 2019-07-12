LEMUR Фото: nasa.gov

NASA провело заключительные испытания робота-скалолаза под названием LEMUR. На его основе будет построен робот для изучения Марса.

Машину тестировали на одной из американских гор, куда аппарат забрался при помощи рук-шипов. Там он обнаружил окаменелости древних водорослей.

Местом испытаний была Долина Смерти — впадина между двумя большими горами, расположенными в штате Калифорния. Здесь же проходят тесты марсианских роверов, так как ландшафт очень напоминает Красную планету, сообщает «Ридус».

Ранее News.ru писал, что марсоход Curiosity обнаружил высокие уровни выделения метана на поверхности Марса. Это является косвенным признаком наличия жизни на планете.

News.ru в соцсетях