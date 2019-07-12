NASA провело заключительные испытания робота-скалолаза под названием LEMUR. На его основе будет построен робот для изучения Марса.
Машину тестировали на одной из американских гор, куда аппарат забрался при помощи рук-шипов. Там он обнаружил окаменелости древних водорослей.
Местом испытаний была Долина Смерти — впадина между двумя большими горами, расположенными в штате Калифорния. Здесь же проходят тесты марсианских роверов, так как ландшафт очень напоминает Красную планету, сообщает «
Ранее News.ru писал, что марсоход Curiosity обнаружил высокие уровни выделения метана на поверхности Марса. Это является косвенным признаком наличия жизни на планете.