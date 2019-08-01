https://static.news.ru/photo/fc012ec8-b452-11e9-8f60-fa163e074e61_660.jpg Барселона Фото: Karol Kozlowski/imageBROKER.com/Global Look Press

Исследователи в Испании разработали метод, позволяющий использовать дрожжи и отходы пивного производства для очистки водоёмов.

Реки, озёра, пруды в Испании загрязнены нитратами, которые попадают туда вместе со сточными водами и промышленными отходами. Выяснилось, что это приводит к бурному размножению одноклеточных водорослей. Их гибель и разложение поглощает большую часть кислорода, нехватка которого ведёт к исчезновению подводной флоры и фауны, сообщает издание El País .

По мнению учёных, они нашли доступный и эффективный метод очистки водоёмов. Для этого необходимо сбрасывать в воду отходы пивного производства, которые содержат микроорганизмы, способные перерабатывать нитраты в молекулярный азот.

Первые эксперименты оказались настолько эффективными, что специалисты сразу начали очищать «пивным методом» пруды и лагуны Барселоны. В будущем его планируется применять и в других районах Испании, особенно там, где развито сельское хозяйство.

Ранее News.ru писал, что сотрудники Уральского и Сибирского отделений Российской академии наук разработали порошок, позволяющий эффективнее бороться с загрязнениями окружающей среды. Материал ускоряет разрушение вредоносных частиц. Вещество также способно превращать сточную воду в питьевую. Сейчас идёт его модификация, чтобы он работал под действием солнечного света, что не требует энергии. Технология будет внедряться на промышленных предприятиях, работающих с органическими веществами.