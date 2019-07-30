https://static.news.ru/photo/d059f532-b2c9-11e9-94de-fa163e074e61_660.jpg Фото: mago stock&people/Global Look Press

Американские биологи смогли впервые снять на видео живого глубоководного длиннохвостого кальмара Asperoteuthis mangoldae. Для этого им пришлось использовать подводный аппарат.

Моллюска удалось захватить в кадр на глубине 930 метров неподалёку от острова Джарвис в Тихом океане, запустив с судна «Наутилус» дистанционно управляемый подводный аппарат Hercules.

Asperoteuthis mangoldae был обнаружен в 1972 году, но описать его смогли лишь 12 лет назад. Моллюск имеет очень длинный хвост, который, вероятнее всего, помогает кальмару мимикрировать под другое животное.

Ранее News.ru писал, что учёные обнаружили у побережья Тасмании более сотни видов живых существ, прежде неизвестных науке. Об открытии новых видов исследователи рассказали после того, как четыре недели провели за изучением фауны 45 подводных гор.

За это время они сделали 60 тысяч снимков и записали более 300 часов видео. При просмотре собранных материалов и были обнаружены неизвестные ранее морские обитатели.