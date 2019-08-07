https://static.news.ru/photo/6e5b6348-9eb5-11e9-bcde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Albert Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com

Геологическая служба США выявила наличие воды в нижней части кратера гавайского вулкана Килауэа. Это говорит о том, что в будущем может произойти катастрофическое извержение.

По данным издания Live Science , жидкость, скопившаяся в кратере, образовала три различных водоёма неизвестной глубины. Длина самого широкого из них составляет 14 метров.

Отмечается, что озёра появились благодаря трещинам в скалах, через которые просачивается вода. При этом в прошлом году кратер Килауэа опустился на 300 метров и подвергся воздействию грунтовых вод.

По словам учёных, как только три озера соединятся в один большой водоём, извержение вулкана превратит его в пар, что приведёт к мощному взрыву с выбросом большого количества пород и пепла.

Вместе с тем катастрофических последствий опасаться не стоит, так как пока в водоёмах слишком мало воды.

Ранее News.ru писал о том, что учёные из института геофизики Перу зафиксировали наличие лавы в кратере вулкана Убинас, уже несколько дней проявляющего активность. Есть основания ожидать «взрывы с выбросом камней и пепла».