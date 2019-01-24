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Гендиректора РКК «Энергия» уволят

Сергей Романов Кирилл Каллиников/РИА Новости

Сергей Романов

наука [ версия для печати ]

Совет директоров Ракетно-космической корпорации «Энергия» планирует избрать нового генерального директора. Информация об этом появилась на сайте корпорации.

Как пояснил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, против фигуры нынешнего гендиректора Сергея Романова выступают в Роскосмосе — ему поручалось решить вопрос с 30-миллиардным долгом предприятия. Кроме того, в правительстве выразили недовольство оттоком кадров: из РКК «Энергия» недавно ушли генеральный конструктор ракеты «Союз-5» и главный конструктор корабля «Федерация».

Ранее News.ru писал, что руководство РКК «Энергия» обратилось к Роскосмосу с просьбой поторопиться с согласованием дат ближайших запусков к МКС кораблей «Союз» и «Прогресс». По данным источника в ракетно-промышленной отрасли, соответствующее письмо в корпорацию направил генеральный директор предприятия Сергей Романов. При этом он также представил различные варианты дат. Это сделано в связи с тем, что из-за отсутствия утверждённых дат нельзя сформировать график подготовки кораблей на космодроме Байконур и экипажей, которые отправятся к станции.


#увольнение #РККЭнергия
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