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Новый способ борьбы с ВИЧ разработали во Франции

Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

наука [ версия для печати ]

Сотрудники Института Пастера разработали новый способ уничтожения клеток, заражённых вирусом иммунодефицита человека. Метод заключается в использовании ингибиторов метаболической активности.

Исследование показало, что данные препараты могут напрямую воздействовать на резервуары ВИЧ и уничтожать саму инфекцию. Учёные смогли убить опытные образцы ex vivo (изолированно и вне организма).

Медики изучили характеристики CD4 T-лимфоцитов, которые чаще всего подвержены «атакам» со стороны инфекции, а именно — их энергетическую активность, позволяющую болезни прогрессировать, говорится в релизе на официальном сайте.

На сегодняшний момент борьба с ВИЧ ограничивается пожизненным приёмом лекарств. Антиретровирусная терапия лишь блокирует недуг, не позволяя ему перейти на стадию СПИДа. Проблема заключает в том, что препараты не могут «дотянуться» до злосчастных резервуаров, где находятся неактивные клетки «чумы XXI века».

Ранее News.ru сообщал о повышенной устойчивости вируса иммунодефицита человека к лечению. Невосприимчивость к препаратам наблюдается у 7% пациентов, что в два раза больше, чем 3–4 года назад.


#спид #борьбасоспидом #ВИЧ
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