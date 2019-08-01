https://static.news.ru/photo/2d6c86fa-b45e-11e9-9ded-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Российские и зарубежные физики объяснили, почему так называемые топологические изоляторы — вещества, проводящие ток только по поверхности — ведут себя не так, как принято считать.

Подобные среды интересны тем, что электроны в них ведут себя довольно «спокойно». Сей факт позволяет применять их в качестве очень надёжного «хранилища» данных в квантовых компьютерах, пишет журнал Physical Review Letters.

Как показали первые эксперименты, ни один из проводников них не может проводить ток без потерь, не нагреваясь и не теряя энергию. Их реальная электропроводность ниже значений, которые учитывают все возможные потери.

Ранее News.ru сообщал, что российские и японские физики выяснили, как из окиси меди можно сделать абсолютно плоский материал, по свойствам похожий на «нобелевский углерод» графен.