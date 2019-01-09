Филиал РАН планируют открыть в Китае

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Александр Сергеев

Глава РАН Александр Сергеев сообщил, что в Китае могут открыть филиал Российской академии наук. Данное заявление было сделано по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Наш вопрос по организации представительства сейчас рассматривается в китайской академии наук, этот вопрос будет решен в ближайшее время», — рассказал Сергеев журналистам.

Российский лидер обсудил с Сергеевым актуальные вопросы развития науки и научного сообщества, а также перспективные направления деятельности академии наук. Глава РАН отметил, что соглашение о создании аналогичного представительства в стенах французской академии наук уже подписано.

Ранее News.ru писал, что Владимир Путин провёл рабочую встречу с президентом РАН Александром Сергеевым. Во время разговора речь зашла о том, что количество молодых исследователей выросло недостаточно. Сергеев подчеркнул, что когда из активной работы уйдут 60-летние учёные, научная сфера будет испытывать явный недостаток кадров, поэтому их поток «надо на входе существенным образом увеличить». Александр Сергеев также рассказал о проблемах аспирантуры.