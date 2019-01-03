Россияне испытают на себе прибор для лечения обморожений

https://news.ru/storage/news/d9b9b089b526f1fe4420f6752f5e2a5f/25e0e16d-7829-4479-a49e-064ab3d5eb1a_850.jpg Alexander Legky/Global Look Press

Томские учёные начнут испытывать на добровольцах первый в мире прибор для лечения обморожений. Комитет по биоэтике разрешил специалистам привлечь к экспериментам людей.

Эффективность оборудования проверят во второй медсанчасти города. Пациентов с подобными травмами собираются лечить с помощью инновационной разработки, пишет «Интерфакс».

«На данный момент это единственное в мире устройство, созданное для лечения обморожений», — говорится в сообщении Томского государственного университета.

Сеанс длится минимум полчаса. Повреждённые части тела необходимо отогревать постепенно. Одного-двух визитов к врачу хватит для выздоровления. Во время тестирования медики усовершенствуют методику лечения.

При обморожении люди обычно начинают активно согревать поражённые участки кожи. Сосуды, расположенные прямо под кожей, расширяются, циркуляция лимфы и крови усиливается, что может привести к разрыву и некрозу более глубоких вен.

«Суть нашей методики — отогрев конечности с помощью слабого СВЧ-поля. Маломощное излучение способно очень быстро прогреть конечность на всю глубину, это эффективный и недорогой способ спасти переохлаждённую конечность», — рассказал руководитель проекта, профессор Григорий Дунаевский.

Учёные успели проверить эффективность прибора на подопытных животных — на четвёртый день у лабораторных кроликов восстановились функции обмороженных частей тела.

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