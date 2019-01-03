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Россияне испытают на себе прибор для лечения обморожений

Alexander Legky/Global Look Press

наука [ версия для печати ]

Томские учёные начнут испытывать на добровольцах первый в мире прибор для лечения обморожений. Комитет по биоэтике разрешил специалистам привлечь к экспериментам людей.

Эффективность оборудования проверят во второй медсанчасти города. Пациентов с подобными травмами собираются лечить с помощью инновационной разработки, пишет «Интерфакс».

«На данный момент это единственное в мире устройство, созданное для лечения обморожений», — говорится в сообщении Томского государственного университета.

Сеанс длится минимум полчаса. Повреждённые части тела необходимо отогревать постепенно. Одного-двух визитов к врачу хватит для выздоровления. Во время тестирования медики усовершенствуют методику лечения.

При обморожении люди обычно начинают активно согревать поражённые участки кожи. Сосуды, расположенные прямо под кожей, расширяются, циркуляция лимфы и крови усиливается, что может привести к разрыву и некрозу более глубоких вен.

«Суть нашей методики — отогрев конечности с помощью слабого СВЧ-поля. Маломощное излучение способно очень быстро прогреть конечность на всю глубину, это эффективный и недорогой способ спасти переохлаждённую конечность», — рассказал руководитель проекта, профессор Григорий Дунаевский.

Учёные успели проверить эффективность прибора на подопытных животных — на четвёртый день у лабораторных кроликов восстановились функции обмороженных частей тела.

Ранее News.ru сообщал об уникальной операции на печени ребёнка. Хирурги областной детской клинической больницы Свердловска удалили десятилетней девочке крупную опухоль. Вес поражённых клеток составил около двух килограммов.


#россия #здоровье #медицина
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