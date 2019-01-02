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Зимняя депрессия зависит от цвета глаз

Nikolay Titov/Global Look Press

наука [ версия для печати ]

Многие люди, особенно живущие в северных широтах, чувствуют себя вялыми и подавленными в зимнее время. Холодная погода и короткий световой день не способствуют появлению бодрости и хорошего настроения. Однако, как выяснили учёные из Университета Южного Уэльса, насколько человек подвержен так называемой зимней депрессии, зависит в том числе от его цвета глаз.

Согласно одной из теорий, сезонную депрессию вызывает дисбаланс гормонов серотонина и мелатонина в организме. Серотонин заставляет людей чувствовать себя энергичными, в то время как мелатонин, наоборот, вызывает сонливость. Если мелатонина слишком много, то человек становится апатичным.

Преимущественно гормон вырабатывается в тёмное время суток. Поэтому, когда дни становятся короче, нам хочется спать больше. Согласно опросу, который был проведён британскими исследователями, сонливости чаще подвержены кареглазые и зеленоглазые люди, а не сероглазые или голубоглазые.

Причина, по мнению учёных, в том, что светлые глаза, содержащие меньше пигмента, более чувствительны к свету. Свет, попадая на сетчатку, посылает импульсы к гипоталамусу мозга, который регулирует выделение гормонов сна. А темноглазым людям необходимо получить больше света, чтобы он попал на сетчатку.

Не случайно голубоглазость возникла у наших предков, населявших север Европы. Голубой цвет глаз считается традиционным для скандинавских государств, расположенных далеко от экватора. Учёные полагают, что такая мутация позволила жителям севера вырабатывать больше «гормонов бодрости», говорится в материале издания The Conversation.

Ранее китайские учёные назвали лучшее средство от похмелья. Исследование показало, что с этим недугом хорошо справляется газировка с лимонным соком.


#ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #ученые #исследование
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