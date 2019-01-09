Число молодых учёных в России выросло недостаточно

https://news.ru/storage/news/2d8667138d90a8555bc1eb150e4e17a6/3d61542b-40f2-4f77-9940-85521b3ea6b3_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что количество молодых исследователей в России увеличилось, но пока остаётся недостаточным. Об этом он сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«У нас есть максимум 30−40 лет, потом провал очень существенный, 40−50-летних, просто яма, а затем у нас есть ещё один "горб" в районе 60-летних», — пояснил Сергеев.

Он подчеркнул, что, когда из активной работы уйдут 60-летние учёные, научная сфера будет испытывать явный недостаток кадров, поэтому их поток «надо на входе существенным образом увеличить».

Ранее News.ru писал, что Владимир Путин провёл рабочую встречу с президентом РАН Александром Сергеевым. Во время разговора речь зашла о проблемах аспирантуры. Сергеев, в частности, обратил внимание на то, что сейчас в стране очень мало её выпускников. «Аспирантура не должна быть просто продолжением высшего образования. Это не ещё одна ступень высшего образования, а это подготовка молодого учёного», — заявил в ответ Путин.