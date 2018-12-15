Человеческий гормон роста вызывает болезнь Альцгеймера

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Исследование подтвердило, что введённый извне бета-амилоид может привести к болезни Альцгеймера.

Учёные вводили мышам «загрязнённый» гормон роста, выделенный из человеческого гипофиза. После введения бета-амилоида у животных появлялись бляшки в мозгу — эти новообразования вызывают болезнь Альцгеймера. О данном исследовании сообщил журнал Nature.

Научные сотрудники под руководством Джона Коллинджа из Института прионных заболеваний Университетского колледжа Лондона провели исследование о «заразности» бета-амилоида при выделении UHX из гипофизов.

Исследователи заметили, что у мышей образовались бляшки в тканях и сосудах головного мозга. Им вводили выделенный ГРЧ, содержащий бета-амилоид. Таким образом научно экспериментально подтверждено, что введённый извне бета-амилоид потенциально способен вызывать болезни.

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