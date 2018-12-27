Части первой ступени РН «Союз-2.1а» нашли в Приамурье

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В Амурской области уже нашли две части бокового блока первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а», стартовавшей с космодрома Восточный. Предстоит найти ещё две.

«Мы нашли две части бокового блока первой ступени ракеты-носителя в Зейском районе Амурской области. Ещё два фрагмента нужно найти», — сообщил РИА Новости представитель администрации Зейского района.

Поиск отделяющихся частей РН «Союз-2.1а» ведётся с вертолёта и с помощью беспилотников в Зейском и Тындинском районах Амурской области. На время пуска ракеты из этих районов были эвакуированы метеорологи, работники артелей и жители ряда населённых пунктов.

Ранее News.ru писал, что на космодроме Восточный в Амурской области состоялся пуск ракеты «Союз-2.1а». Старт состоялся 27 декабря в 05:07 мск, всё прошло в штатном режиме. В ближайшие минуты разгонный блок «Фрегат» должен вывести на орбиту российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 5 и № 6, а также серию малых космических аппаратов. Нынешний пуск стал уже четвёртым, осуществлённым с нового российского космодрома.