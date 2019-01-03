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«Чанъэ-4» доставила на Луну образцы для создания жизни

Chinese State Media/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

наука [ версия для печати ]

Космическая автоматическая станция Китая «Чанъэ-4» доставила на обратную сторону Луны образцы биологических видов с целью формирования там мини-биосферы. Как сообщили в Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), аппарат привёз на спутник материалы для того, чтобы вырастить первый цветок.

В груз «Чанъэ-4» вошли семена хлопчатника, рапса, картофеля, резуховидки, а также личинки плодовой мухи и дрожжевые грибки. Образцы прибыли на Луну в рамках проекта озеленения спутника «Лунная мини-биосфера», сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что Китай поделился снимками обратной стороны Луны. Первые в мире фотографии были сделаны сразу после приземления камерой С.


#китай #ЛУНА #аппарат #Чанъэ-4
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