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Лунное затмение в России пройдёт по расписанию

Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

наука [ версия для печати ]

Интерактивная карта-расписание с предстоящим полнолунием появилась в интернете. До начала полного затмения Луны остались считанные часы.

Полную фазу астрономического явления смогут наблюдать жители северо-запада Европейской части России, севера Урала и Сибири, а также Дальнего Востока. Затмение будет проходить 21 января с 6:34 по 9:51 по московскому времени, сообщили в столичном планетарии.

Интерактивное расписание позволяет жителям любого региона узнать, когда именно наблюдать за тем, что происходит в небе, можно будет именно у них. Для этого необходимо лишь указать место на карте.

Помешать наблюдать затмение может лишь погода — в тех регионах, где небо будет затянуто облаками или тучами. Поэтому астрономы советуют сверяться с прогнозом погоды.

Ранее News.ru сообщал, что желающие рассмотреть полутеневую фазу явления должны будут использовать телескоп с нейтральными фильтрами. В момент полного затмения Луна будет проходить по орбите достаточно близко к Земле, и её видимый диаметр увеличится примерно на 8% — в земную тень войдёт Суперлуна.


#ЛУНА #карты #затмения
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