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Блуждающий магнитный полюс угрожает Земле катаклизмами

Walter Huber/Global Look Press

наука [ версия для печати ]

Северный магнитный полюс Земли постоянно меняет положение между канадской Арктикой и Сибирью. Природное явление способно вызвать в указанных регионах катаклизмы.

Физики поясняют, что координаты географических и магнитных полюсов не совпадают, но образуют угол. Его колебания влияют на работу электроники, вооружения, систем GPS и ГЛОНАСС, пишет Nature.

Процессы, зарождающиеся в ядре планеты, мешают специалистам оперативно составлять точную магнитную модель мира — изменения происходят слишком быстро и учёные не успевают вовремя исправлять навигационные ошибки.

Ранее News.ru сообщал о небесных телах с наклонёнными орбитами. Например, Плутон и Меркурий имеют «неправильную» траекторию из-за того, что они зародились в протопланетных дисках.


#ЗЕМЛЯ #арктика #физика #сибирь
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