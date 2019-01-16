Блуждающий магнитный полюс угрожает Земле катаклизмами

https://news.ru/storage/news/7fb9d777fbb0b287ae6d9f5c9bc85b42/816fffc6-f43c-414c-9fb9-351575f99682_850.jpg Walter Huber/Global Look Press

Северный магнитный полюс Земли постоянно меняет положение между канадской Арктикой и Сибирью. Природное явление способно вызвать в указанных регионах катаклизмы.

Физики поясняют, что координаты географических и магнитных полюсов не совпадают, но образуют угол. Его колебания влияют на работу электроники, вооружения, систем GPS и ГЛОНАСС, пишет Nature.

Процессы, зарождающиеся в ядре планеты, мешают специалистам оперативно составлять точную магнитную модель мира — изменения происходят слишком быстро и учёные не успевают вовремя исправлять навигационные ошибки.

Ранее News.ru сообщал о небесных телах с наклонёнными орбитами. Например, Плутон и Меркурий имеют «неправильную» траекторию из-за того, что они зародились в протопланетных дисках.