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Особое ласковое выражение глаз у собак, которое появилось в ходе эволюции, позволяет животным общаться с человеком, считают учёные из Портсмутского университета и университета Дюкейна. По их мнению, в некоторых случаях форма бровей и «щенячий взгляд» помогают четвероногим манипулировать своими хозяевами.

Согласно гипотезе специалистов, особое формирование мускул на морде собаки продиктовано стремлением выжить. Для её подтверждения учёные сравнили строение глаз у современных собак и волков. Оказалось, что у первых сильно развиты мускулы, позволяющие поднимать брови.

Именно благодаря этой особенности собаки могут управлять чувствами человека, передаёт ТАСС .

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