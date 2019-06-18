Особое ласковое выражение глаз у собак, которое появилось в ходе эволюции, позволяет животным общаться с человеком, считают учёные из Портсмутского университета и университета Дюкейна. По их мнению, в некоторых случаях форма бровей и «щенячий взгляд» помогают четвероногим манипулировать своими хозяевами.
Согласно гипотезе специалистов, особое формирование мускул на морде собаки продиктовано стремлением выжить. Для её подтверждения учёные сравнили строение глаз у современных собак и волков. Оказалось, что у первых сильно развиты мускулы, позволяющие поднимать брови.
Именно благодаря этой особенности собаки могут управлять чувствами человека, передаёт
Ранее News.ru писал, что правительство вдвое увеличило перечень диких животных, которых предполагается запретить содержать в домашних условиях. В список попало множество видов зверей: от волков с лисами до коралловых полипов.