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Биолог рассказал о мутациях людей на Марсе

r19/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

наука [ версия для печати ]

Спустя много поколений после колонизации Марса люди неизбежно подвергнутся ряду мутаций, которые позволят приспособиться к окружающей среде Красной планеты. Американский биолог-эволюционист Скотт Соломон определил, какие именно изменения ждут будущих марсиан. 

Высокий уровень радиации приведёт к повышенной выработке каротиноидов, которые придадут человеческой коже оранжевый окрас. Учитывая, что на Марсе отсутствует фауна, а также вирусы и бактерии, можно предположить, что ненужными станут, например, лейкоциты. Однако при этом контакт марсианина с землянами или земными животными станет смертельно опасным. 

Также отсутствие животных потенциально станет причиной перехода колонистов и их потомков на растительную пищу. В условиях слабой гравитации кости переселенцев станут более хрупкими, но при этом широкими, сообщает ТВЦ

Ранее News.ru писал, что автоматическая станция NASA Mars InSight впервые в истории записала и отправила на Землю шум ветра на Марсе. Специалисты обработали запись таким образом, чтобы её можно было прослушать на земных устройствах. Mars InSight совершила посадку на Красную планету 26 ноября. 1 декабря сейсмограф, установленный на станции, зафиксировал слабые колебания. Их создавал марсианский ветер вокруг солнечных панелей. 


#марс #биологи #мутация
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