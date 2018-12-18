Биолог рассказал о мутациях людей на Марсе

https://news.ru/storage/news/e856d9ccf64769f968f123a0661354df/1677e328-195c-4e96-a12c-fb17aa79c66b_850.jpg r19/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спустя много поколений после колонизации Марса люди неизбежно подвергнутся ряду мутаций, которые позволят приспособиться к окружающей среде Красной планеты. Американский биолог-эволюционист Скотт Соломон определил, какие именно изменения ждут будущих марсиан.

Высокий уровень радиации приведёт к повышенной выработке каротиноидов, которые придадут человеческой коже оранжевый окрас. Учитывая, что на Марсе отсутствует фауна, а также вирусы и бактерии, можно предположить, что ненужными станут, например, лейкоциты. Однако при этом контакт марсианина с землянами или земными животными станет смертельно опасным.

Также отсутствие животных потенциально станет причиной перехода колонистов и их потомков на растительную пищу. В условиях слабой гравитации кости переселенцев станут более хрупкими, но при этом широкими, сообщает ТВЦ.

Ранее News.ru писал, что автоматическая станция NASA Mars InSight впервые в истории записала и отправила на Землю шум ветра на Марсе. Специалисты обработали запись таким образом, чтобы её можно было прослушать на земных устройствах. Mars InSight совершила посадку на Красную планету 26 ноября. 1 декабря сейсмограф, установленный на станции, зафиксировал слабые колебания. Их создавал марсианский ветер вокруг солнечных панелей.