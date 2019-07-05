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Физики из университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, Австралия, выяснили, что сплав вольфрама и теллура обладает металлическими свойствами и одновременно является ферроэлектриком. Новый материал может стать основой для сверхэкономичных компьютеров будущего.

Существование ферроэлектрических металлов теоретически было признано возможным ещё в 60-е годы XX века, однако создание их стало возможно только сейчас. Они обладают необычным свойством — электроны в них распределены неравномерно, но их положением можно управлять с помощью сильных электрических полей.

Благодаря этому кристаллы таких металлов, которые называются ферроэлектриками, можно использовать для хранения информации, записывая её в виде положения электронов. При этом основанная на этом принципе память будет работать с такой же скоростью, как и современная ОЗУ, но при этом информация не потеряется при отключении питания.

Кроме того, запись и чтение данных потребует крайне небольших порций энергии. Учёные уверены в существовании других таких материалов и планируют продолжить их поиски, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что атмосферные аномалии и глобальные изменения климата стали причиной масштабного наводнения в Иркутской области. К такому выводу пришли специалисты Иркутского исследовательского университета.