Астрономы нашли самую далёкую планету в Солнечной системе

https://news.ru/storage/news/0448b2b7d17f31ac29718ebc7d13ee42/3eb989d3-d317-4013-977d-083d3cbaf856_850.jpg Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Группа учёных-астрономов из Института науки Карнеги в США открыла новую карликовую планету, которая является самой далёкой в Солнечной системе. Объект, получивший название VG18 2018 и прозвище Farout, находится на расстоянии 120 астрономических единиц от Солнца.

Farout была обнаружена с помощью японского телескопа Subaru на Гавайях. Пока что о планете известно только то, что её ширина составляет почти 500 км.

Кроме того, первые исследования показали, что расположенный за Плутоном объект имеет розовый оттенок, что может свидетельствовать о наличии на его поверхности льда.

Согласно гипотезе, такие карликовые планеты находятся рядом со своими большими родственниками. Возраст орбиты составляет около 1000 лет, поэтому годы уйдут только на её изучение, сообщает «Ридус».

До появления VG18 2018 самым дальним объектом в системе считался объект V774104. Он находился на расстоянии около 103 астрономических единиц от Солнца. Расстояние от Плутона до Солнца всего 34 единицы, передаёт Nation News.

Ранее News.ru писал, что учёные из NASA намерены разработать специальный аппарат, который будет искать следы жизни в подлёдном океане спутника Юпитера Европы. Он может войти в состав следующей «флагманской» миссии к планете, получившей название «Европа-Клипер».