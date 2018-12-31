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Астрономы рассказали о планетах с наклонённой орбитой

M. Kornmesser/ESO/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

наука [ версия для печати ]

Учёные рассказали, что Плутон и Меркурий имеют «неправильную» орбиту из-за того, что они зародились в протопланетных дисках. По этой причине их форма была искривлена ещё на первых этапах рождения.

Планеты и звёзды появляются в газопылевых туманностях, сообщает Nature. Они наполнены гелием, пылью и водородом. Так как газ неравномерен, там появляются сгустки, которые потом и становятся «зародышами» звёзд.

В них создаются протопланетные диски: в их центре звезда, а на краях — планеты. Науке о сих пор не известно, как именно проходит этот процесс.

Ранее News.ru сообщал, что группа французских, немецких и швейцарских астрономов обнаружила часть разрушенной протопланеты. К такому выводу учёные пришли, изучив алмазы, обнаруженные внутри метеорита Аль-Махата ас-Ситта.


#космос #планеты
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